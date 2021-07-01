وكيل «تعليم مطروح» يتابع مع بروتوكولات التعليم الزراعي بالمحافظة

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قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بزيارة المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمقر المركز وسط مدينة مرسى مطروح وذلك لمناقشة آليات وسبل التعاون المشترك بحضور نبيل نجيب مدير التعليم الفني تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وأكد وكيل الوزارة أن زيارته لمقر المركز البحثي ولقاء مدير المركز جاءت لاستعراض سبل التنسيق المثمر بين تعليم مطروح ومركز تنمية موارد المحافظة من خلال بروتوكول التعاون مضيفاً أنه تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بمقترح إنشاء مدرسة ثانوية زراعية للزراعة المطرية في مدينة سيدي براني ومقترح انشاء مدرسة لتحلية مياه البحر وتحلية مياه الآبار الارتوازية والجوفية المالحة في منطقة غرب مطروح.

واضاف سلامة أن ذلك يأتي استمرارا لمسيرة التعاون الناجحة مع مركز التنمية المستدامة بعد إقبال الطلاب الكبير علي الالتحاق بمدرسة الزراعة المطرية وفصل المشغولات الصوفية اليدوية البدوية مضيفاً أن ذلك يأتي في ظل حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة في مجالات التنمية الزراعية والصناعية .

وكذلك ربط التعليم الزراعي والصناعي باحتياجات سوق العمل الفعلية من خلال مد جسور الشركة والتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب مع المؤسسات الحكومية والقطاع العام والخاص العاملة في مجالات تخصصها وتقديم فرص تدريب وتأهيل الطلاب لمواجهة متطلبات سوق العمل وتخريج طالب ذي مهارات عالية تتفق مع المعايير القومية والعالمية للمهارات والمعارف.

من جانبه أوضح مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن التعاون المتواصل مع المنظومة التعليمية يأتي لتطوير وتحديث القطاع الزراعي في كافة مجالاته بمحافظة مطروح بدعم ورعاية قائد الأقليم وكذلك العمل البحثي لزيادة الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والمساهمة الفعالة في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتطورة .