أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ميساء مغربي تكشف تفاصيل مرضها ()

Print
ميساء مغربي تكشف تفاصيل مرضها (فيديو) ميساء مغربي تكشف تفاصيل مرضها ()

لاقتراحات اماكن الخروج

تصدرت الفنانة ميساء مغربي، محركات البحث عقب الكشف عن تعرضها لأزمة صحية على اثرها قررت السفر غلى الخارج لتلقى العلاج.

وقالت في لقاء بثه et بالعربي إن سبب تأجيل طرح خط الأزياء النسائي والرجالي، الخاص بها، والذي كان من المفترض إطلاقه في 26 يونيو هو مرورها بأزمة صحية، وكشفت عن سيرها حالياً في إجراءات السفر خارج المنطقة العربية، لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية التي لم تتأكد منها بعد.

وأكملت حديثها أنه من المقرر أن تسافر إلى ألمانيا لبدء رحلتها العلاجية، وقالت: «بس خلينا نوضح للجمهور حتى ما يخافوا، رحلة علاجية للاطمئنان، لسه ما في شي، وأنا راضية بأي شي يكتبه رب العالمين لي، وأنا إنسانة مؤمنة الحمد لله من يوم يومي، فأي شي راح يصير أنا راضية فيه، وإن شاء الله ما يكون في شيء شين، دعواتكم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)