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لاقتراحات اماكن الخروج

تصدرت الفنانة ميساء مغربي، محركات البحث عقب الكشف عن تعرضها لأزمة صحية على اثرها قررت السفر غلى الخارج لتلقى العلاج.

وقالت في لقاء بثه et بالعربي إن سبب تأجيل طرح خط الأزياء النسائي والرجالي، الخاص بها، والذي كان من المفترض إطلاقه في 26 يونيو هو مرورها بأزمة صحية، وكشفت عن سيرها حالياً في إجراءات السفر خارج المنطقة العربية، لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية التي لم تتأكد منها بعد.

وأكملت حديثها أنه من المقرر أن تسافر إلى ألمانيا لبدء رحلتها العلاجية، وقالت: «بس خلينا نوضح للجمهور حتى ما يخافوا، رحلة علاجية للاطمئنان، لسه ما في شي، وأنا راضية بأي شي يكتبه رب العالمين لي، وأنا إنسانة مؤمنة الحمد لله من يوم يومي، فأي شي راح يصير أنا راضية فيه، وإن شاء الله ما يكون في شيء شين، دعواتكم».