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مصرع طفل غرقا بترعه بقلين.. وإصابات متفرقه لـ5 أفراد في طرق

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مصرع طفل غرقا بترعه بقلين.. وإصابات متفرقه لـ5 أفراد في حوادث طرق مصرع طفل غرقا بترعه بقلين.. وإصابات متفرقه لـ5 أفراد في طرق

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لقى طفل مصرعه غرقا بإحدى الترع بمركز قلين، وتمكن رجال الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال جثمانه، ونقلته سيارات الإسعاف لمشرحة مستشفى قلين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ قد تلقت إشارة بغرق ا. ا. ا. 10 سنوات، من منية قلين، بترعة بقلين، وتم انتشال جثمانه ونقله لمشرحة مستشفى قلين المركزي، والجثة تحت تصرف النيابة.

كما أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في 3 ، باصطدام سيارتين بطريق عميرة الغربية بلطيم اتجاه الشهابية، وتم نقل المصابين لمستشفى البرلس المركزي، كما أصيب شخصان في حادث تصادم بين توك توك بتروسيكل بطريق القنطرة الصوالحة، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، كما أصيب شخص في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق عزبة الفار بدسوق.

المصرى اليوم

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