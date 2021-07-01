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صالح جمعة وأحمد ياسر ريان يقودان قائمة سيراميكا لمواجهة أسوان

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صالح جمعة وأحمد ياسر ريان يقودان قائمة سيراميكا لمواجهة أسوان صالح جمعة وأحمد ياسر ريان يقودان قائمة سيراميكا لمواجهة أسوان

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أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا قائمة فريقه استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري المصري .

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع أسوان في الخامسة مساء الجمعة، على ملعب استاد السويس بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - فابريس نجاه - عبد الله محمود - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار.

خط الوسط: ضياء قنديل- رجب عمران - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد توني - عاشور الأدهم- محمود نبيل

خط الهجوم: وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم - مصطفى ميسي.

المصرى اليوم

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