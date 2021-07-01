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وزارة الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لسكان حى الأسمرات إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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وزارة الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لسكان حى الأسمرات إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزارة الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لسكان حى الأسمرات إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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وجهت وزارة الداخلية قافلة إنسانية لـ حى الأسمرات بمنطقة المقطم بـ القاهرة لتوزيع مساعدات عينية من مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

المصرى اليوم

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