«مرأة المحامين» تعقد ورشة تطبيقية على دورة جرائم أمن المعلومات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، عن عقد لجنة المرأة، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، ورشة عمل تطبيقية على دورة «جرائم أمن المعلومات»، وذلك بناءً على طلب المتدربين من المحامين، بقاعة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، وبحضور مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، وسعيدة العكرمي، وكيل نقابة محامين تونس، الأمين العام المساعد باتحاد المحامين العرب، إلى جانب عدد من المحامين والمحاميات من مختلف المحافظات.

ورحب «سخي»، بوكيل نقابة المحامين بتونس، موجهًا لها الشكر على استغلال فرصة تواجدها بمصر، وحضورها لهذه الندوة بقاعة الحريات بنقابة المحامين المصرية.

وشرح الدكتور محمد حمزة، باحث الدكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمحاضر بهذه الورشة التطبيقية، الشروع والإعفاء من العقوبة في الجرائم الإلكترونية، وطرق وإجراءات رفع الدعوى في الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى التهديدات الإلكترونية التي تقع ضمن جرائم تقنية أمن المعلومات، وذلك وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتناول «حمزة» شرح تفصيلي للائحة التنفيذية لقانون جرائم تقنية المعلومات (175) لسنة (2018)، شارحًا المسئولية القانونية التي تقع على مدير موقع على شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات الانترنت، والتي تصل إلى الحبس سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وذكر المحاضر بعض أنواع التهديدات الإلكترونية التي تقع ضمن جرائم أمن المعلومات، أولها: الهندسة الاجتماعية، والتي تعتبر هي عملية التلاعب النفسي بالأشخاص لأداء الإجراءات، أو التخلي عن المعلومات، وثانيًا: هجمات التصيد، والتي تأتي في شكل بريد إلكتروني مخادع بهدف النصب والاحتيال، وثالثًا: البرامج الضارة، وهي التي يمكن استخدامها في اختراق المؤسسات والأشخاص عن طريق إرسال لينك عشوائي إلى الشخص المستهدف أو المؤسسة المستهدفة، وعند فتح ذلك اللينك تحدث عملية الاختراق.

وفي ختام ورشة العمل التطبيقية كرمت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، المحامين المشاركين في الثلاث دورات التي عقدتهم اللجنة على مدار الأسبوعين الماضيين، ومنحت كل محام منهم شهادة تقدير.