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إزالة معوقات توسعة وتطوير طريق ترعة الإسماعيلية بالخانكة

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إزالة معوقات توسعة وتطوير طريق ترعة الإسماعيلية بالخانكة إزالة معوقات توسعة وتطوير طريق ترعة الإسماعيلية بالخانكة

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عقد العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة إجتماعا مع رؤساء الوحدات القروبة وبحضور طلال ربيع نائب رئيس المدينة وذلك لازالة المعوقات الموجودة على طريق ترعة الإسماعيلية بهدف توسعة الطريق

وذلك لتوسعة وتطوير الطريق وبكل إتجاة 3 حارات مرور للسيارات من الكيلو 4 حتي الكيلو 16 بداية من سرياقوس مرورا بالمنايل وابوزعبل حتي عرب العليقات وإزالة أي عوائق من ري أو صرف أو مباني تعوق عملية توسعة وتطوير الطريق

قال «كشك» ان مشروع تطوير طريق ترعة الاسماعيلية يعد مشروعا قوميا يربط بين بعض المحافظات ببعضها وهي القاهرة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية وذلك لسهولة وانجاذ سير السيارات في أسرع وقت

وفى السياق تصدت الاجهزة التنفيذية في الخانكة لحالات البناء المخالف والمخالفين للإجراءات الإحترازية وأثناء المرور بزمام قرية القلج بمعرفة مسئولي قسم الاشغالات تبين وجود حالة بناء مخالف وتم مصادرة الونش المستخدم في رفع مواد البناء وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية

و ضبط مقهي يقدم الشيشه للمواطنين وتم مصادرة 12 شيشة و3 اسطوانات غاز منزلي وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب المقهي لمخالفته الاجراءات الاحترازية ومنعا لانتشار فيرس كورونا

المصرى اليوم

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