إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بطريق العلمين وادي النطرون

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أصيب شخصان فجرا في حادث تصادم سيارتين بطريق العلمين وادي النطرون وتم نقلهما إلى مستشفى الحمام المركزي لتلقي العلاج.

وكان مستشفى الحمام المركزي قد استقبل مصابين للعلاج على إثر حادث تصادم سيارتين بالكيلو ٤٠ طريق العلمين وادي النطرون وهما أحمد عثمان سليمان ٤٧ سنة من البحيرة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متعددة بالوجه (جارٍ إسعافه بالمستشفى) كما أصيب في نفس الحادث صابر إبراهيم عبدالفتاح ٧١ سنة من القاهرة يعاني من كسر مضاعف بالكوع الأيمن وتهتك بعضلات اليد اليمنى وتم تحويله إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية.