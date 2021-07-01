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من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا.. الكويت تستأنف رحلات الطيران مع 12 دولة

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من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا.. الكويت تستأنف رحلات الطيران مع 12 دولة من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا.. الكويت تستأنف رحلات الطيران مع 12 دولة

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تستأنف الكويت، اليوم الخميس، الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة حول العالم، بعدما تم تعليقها في وقت سابق لأسباب صحية متعلقة بمكافحة المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إلى أن قائمة الدول الـ 12 تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

ولفتت الوكالة إلى قول سعد العتيبي، المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي، إن القرارات الخاصة بتعليق أو استئناف رحلات الطيران المباشرة لبعض الدول يتم اتخاذه بناء على تعليمات الجهات الصحية في الكويت، بينما يكون هناك قرارات أخرى متعلقة بالوضع الحالي لشركات الطيران.

وذكر العتيبي أن السعة التشغيلية لرحلات الطيران القادمة إلى مطار الكويت الدولي في الوقت الحالي تصل إلى نحو 3500 راكب يوميا.

وأكد أنه لن يتم السماح لمواطني الكويت بالسفر إلى الخارج في حالة عدم تلقي جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في الكويت، اعتبارا من تاريخ 1 أغسطس المقبل، وكذلك الحال بالنسبة لدخول غير الكويتيين البلاد.

وشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي الخاص برحلات الطيران المباشرة 12 دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والبوسنة والهرسك وإسبانيا وهولندا والنمسا وإيطاليا وقرغيزستان وألمانيا وسويسرا واليونان.

المصرى اليوم

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