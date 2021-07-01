إسرائيل تطلب تأجيل افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس

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طلبت الحكومة الإسرائيلية تأخير فتح القنصلية الأمريكية في القدس، كي لا يؤدي ذلك إلى خلق «مصاعب سياسية» للحكومة الجديدة. حسب موقع «واللا» العبري.

ونقل «واللا» الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين ضالعين في الموضوع، قولهم إن إسرائيل طلبت مؤخرا من الولايات المتحدة تأخير عملية فتح القنصلية مجددا، بادعاء أن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يستخدم الإعلان عن إعادة افتتاح القنصلية لمصلحته السياسية وأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة «لا يمكنها الوقوف في وجه» إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وعملت القنصلية الأمريكية في القدس كممثلية دبلوماسية للفلسطينيين، وأغلقت في العام 2019 في إطار القرارات والخطوات المعادية للفلسطينيين التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. وتم حينها دمج القنصلية بالسفارة الأمريكية بعد نقلها إلى القدس.

وقد وعد الرئيس جو بايدن خلال حملته الانتخابية بإعادة فتح القنصلية.

وخلال زيارته لإسرائيل في مايو، قبل أسابيع قليلة من تنصيب الحكومة الجديدة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تنوي القيام بذلك قريبًا.

وواصل مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة مع وزارة الخارجية في واشنطن، مطالبين إدارة بايدن بتأجيل عملية إعادة فتح السفارة على الأقل حتى نهاية الصيف، للسماح للحكومة الجديدة بالاستقرار.

قال مسؤولون إسرائيليون كبار إنهم يتفهمون أن إدارة بايدن تتفهم الموقف، وتقبل الطلب الإسرائيلي ولن تضغط لدفع القضية في هذه المرحلةوفقا لهم، قد يتم طرح القضية مرة أخرى للمناقشة في سبتمبر. ورفضت وزارتا الخارجية الإسرائيلية والأمريكية التعليق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعلن خلال زيارته لإسرائيل، في مايو الماضي، وقبل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أن الإدارة الأمريكية ستعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس. وكان بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة فتح القنصلية.