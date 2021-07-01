الأردن: اعتقال فلسطيني طعن مجندة إسرائيلية واستولى على سلاحها

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أعلنت وسائل إعلام عبرية، ظهر يوم الخميس، عن اعتقال فلسطيني قام بطعن مجندة إسرائيلية، والاستيلاء على سلاحها قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن.

وأفادت القناة «13» العبرية، بأن نفذت عملية طعن أمام قاعد نيفو في غور الأردن، وأصيبت جندية، والاستيلاء على سلاحه.

في سياق اخر اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 122 مستوطنا اقتحموا «الأقصى» على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.