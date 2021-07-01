ضبط الفين طن اسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها

فى مجال حماية الثروة الزراعية تم ضبط الأسمدة الزراعية ،كما تم ضبط شركة تنتج أسمدة زراعية بمضبوطات بلغت 2000 طن أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى بنطاق مديرية أمن القليوبية و2 عيادة بيطرية بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى بنطاق مديرية أمن القليوبية.