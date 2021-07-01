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حملة أمنية بالقليوبية تضبط 27 متهمًا بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية

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حملة أمنية بالقليوبية تضبط 27 متهمًا بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية حملة أمنية بالقليوبية تضبط 27 متهمًا بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية

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وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، الخميس، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 6 قطع أسلحة ناري وعدد من الطلقات بحوزة 9 متهمين، وضبط 16 قضية مخدرات ضُبط خلالهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 18 متهمًا لـ7 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط متهمين اثنين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وضبط 7 قطع أسلحة بيضاء، وتنفيذ 7146 حكمًا قضائيًا.

المصرى اليوم

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