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اجتماع رؤساء مجموعة البنك الدولي والصحة والتجارة مع فريق نشر لقاحات كورونا

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اجتماع رؤساء مجموعة البنك الدولي والصحة والتجارة مع فريق نشر لقاحات كورونا اجتماع رؤساء مجموعة البنك الدولي والصحة والتجارة مع فريق نشر لقاحات كورونا
قرروا التحرك عاجلاً لوقف اتساع فجوة الانتعاش بين الاقتصادات المتقدمة وغيرها

اجتماع رؤساء مجموعة البنك الدولي والصحة والتجارة مع فريق نشر لقاحات كورونا

عقد رؤساء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية اجتماعاً مع فريق العمل المعني بلقاحات وعلاجات كوفيد-19.

ودعا المشاركون في الاجتماع، في بيان مشترك، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الخسائر في الأرواح الناجمة عن الوباء، ووقف اتساع فجوة الانتعاش الاقتصادي بين الاقتصادات المتقدمة وغيرها، وتسريع نشر اللقاحات والعلاجات للدول النامية.

وشكّل المجتمعون فريقاً أسموه "غرفة الحرب" للمساعدة في تتبع وتنسيق وتقديم المنتجات الصحية لفيروس كورونا إلى الدول النامية، وتعبئة أصحاب المصلحة المعنيين والقادة لإزالة العوائق التي تحول دون نشر اللقاحات.

ودعا البيان دول مجموعة العشرين إلى تبني هدف تلقيح 40% على الأقل من سكانها بحلول نهاية العام الجاري، و60% بحلول منتصف 2022، والبدء الآن في مشاركة جرعات اللقاحات لضمان مشاركة ما لا يقل عن مليار جرعة مع البلدان النامية خلال العام الجاري وكذلك توفير التمويل اللازم لإزالة الحواجز التي تحول دون تصدير مدخلات تصنيع اللقاحات واللقاحات الجاهزة بالإضافة إلى تعزيز الشفافية بشأن طلبات جرعات اللقاحات بما في ذلك النوع والكمية والعقود والتسليم والتبرعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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