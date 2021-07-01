رئيس أحد الأندية العراقية يكشف كيف يتم بيع و شراء المباريات في دوري الدرجة الأولى

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كشف رئيس أحد الأندية كيف يتم بيع وشراء المباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وكيف أصبح لنفوذ الأحزاب السياسية دوراً في هذا الأمر في دولة العراق؟ .

وقال رئيس نادي عفك العراقي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى العراقي أن الشفافية غائبة عن مجتمع الكرة في دولة العراق .

وأضاف في تصريحات له مساء الخميس مع قناة افاق العراقية أن الدوري العراقي شهد خلال الفترة الماضية تلاعباً في نتائج المباريات خاصة مع الجولات الحاسمة من دورى كرة القدم في العراق .

وأوضح الطويل: «مخاوفنا تحققت نحن نادي يعتمد على المساعدات من وزارة الرياضة ولا يلقى أي دعم حزبي بعكس فرق أخرى استفادت من الدعم الحزبي لها، هناك شخصيات سياسية تدعم فرق كردستان العراق».

وحذر الطويل في تصريحات سابقة له الأسبوع الماضي لجريدة بغداد اليوم من انعدام المنافسة بسبب فساد التحكيم أيضاً داعياً إلى وجود حكام دوليين للمباريات المهمة للفرق المتنافسة ".