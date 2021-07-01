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مشاجرة بين طرفين تنتهي بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في السلام

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مشاجرة بين طرفين تنتهي بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في السلام مشاجرة بين طرفين تنتهي بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في السلام

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كشفت أجهزة الأمن، الخميس، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين بالقاهرة، تبين من التحريات أن مشادة بين المجني عليهم وآخرين بسبب خلافات بينهم تطورت لمشاجرة أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطرفين وإصابة 4 آخرين، ألقي القبض على المتهمين واعترفوا بجريمتهم.

تلقى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله 5 أشخاص مصابين بطلقات نارية، بينهم متوفى.

بالانتقال والفحص، تبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليهم و5 أشخاص آخرين، حيث توجهوا للمنطقة سكن المجني عليهم لحل النزاع بين الطرفين، فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية مُحدثين ما بهم من إصابات والتي أودت بحياة أحدهم.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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