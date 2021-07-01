ضبط 18 تاجر مخدرات وتنفيذ 7146 حكمًا قضائيًا في القليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية استهدفت قرى دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن ضبط 18 تاجر مخدرات و6 قطع سلاح نارى وكمية من الذخيرة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة أمنية أسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات و6 قطع سلاح نارى وكمية من الذخيرة وضبط 9 بلطجية بحوزتهم اسلحة بيضاء وضبط 6 قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية كما تم ضبط 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا وضبط 7 قطع سلاح أبيض وضبط 2 مراقب هارب.

كما أسفرت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 7146 حكم قضائى متنوع.