اعتبارًا من اليوم.. دول الاتحاد الأوروبي تبدأ العمل بشهادة "كورونا" الرقمية

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بهدف تسهيل تحركات السكان ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة عن عام

يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من اليوم الخميس، بالعمل بالشهادة الرقمية الخاصة بالحصانة من فيروس كورونا.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن نظام إصدار شهادة "كوفيد-19" بدأ العمل به اعتبارًا من اليوم؛ بهدف تسهيل تحركات سكان الاتحاد الأوروبي داخل أراضيه.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الدول الأعضاء الـ27 للاتحاد الأوروبي وأربع دول أوروبية خارجه تابعة لمنطقة شنغن (أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا).

ويقضي النظام الجديد -وفق "روسيا اليوم"- بوجود ثلاثة أنواع من شهادة "كوفيد-19"، وهي إما تؤكد تلقي الشخص للقاح المعتمد في الاتحاد الأوروبي ضد كورونا، أو تؤكد تماثله للشفاء من العدوى قبل 180 يومًا، أو تثبت عدم إصابته بالفيروس بناء على نتيجة فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR).

ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة الرقمية على عام.

ويعد فرض هذه الشهادة الرقمية مسألة مثيرة للجدل، خاصة أنه لم تتضح بعد كيفية التنسيق بين دول الاتحاد في تطبيق المعايير الجديدة.