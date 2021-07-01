ضبط 2000 طن أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات في حملة بالقليوبية

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شنت الإدارة العامة لشرطة المسطحات في القليويبة حملة مكبرة أستهدفت بعض الشركات بدون ترخيص اسفرت عن ضبط إحدى شركات الاسمدة الزراعية بها كميات من الأسمدة غير المطابقة للمواصفات و2 عيادة بيطرية بدون ترخيص وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد قيام حملة مكبرة اسفرت عن ضبط شركة بمضبوطات بلغت 2000 طن أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى.

وضبط 2 عيادة بيطرية «بدون ترخيص» لعدم وجود الطبيب المسؤول وتراخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 مصنع بلاستيك بدون ترخيص بهما مضبوطات بلغت 1،5 طن مواد خام ومنتج نهائى بلاستيك و10 رول قماش و1900 قطعة منتج نهائى شاش طبى مجهولة المصدر وبدون ترخيص.

وضبط 3 مصانع ومبرد بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 14 طن مواد غذائية و800 بلاطة ثلج مجهولة المصدر وبدون ترخيص وبدون بيانات بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.