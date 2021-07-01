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من بينها 2146 تجاوز السرعة.. ضبط 5968 مخالفة مرورية متنوعة

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من بينها 2146 تجاوز السرعة.. ضبط 5968 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 2146 تجاوز السرعة.. ضبط 5968 مخالفة مرورية متنوعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، الخميس، حملاتها على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5968 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2146 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و243 مخالفة السير بدون تراخيص، و35 مخالفة موقف عشوائي، و75 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

المصرى اليوم

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