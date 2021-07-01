استخراج 500 بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة بقرية بني حسن الشروق بالمنيا

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أعلنت الدكتور منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، استخراج 500 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات بقرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، ضمن احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضافت «أبو سمرة» في تصريحات لها، الخميس، أن فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا قام بعقد ندوة لتوعية المرأة بالقرية، بالخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة، والدور الفعال، داخل القرى والنجوع، خاصة قرى حياة كريمة.

وناشدت «أبوسمرة» المشاركين بالتواصل مع المجلس القومي للمرأة والإبلاغ على الخط الساخن 15115 عن حالات الختان .