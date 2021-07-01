بعد 17 ساعة تحت الأنقاض بالإسكندرية.. «نادية» تعود للحياة (تفاصيل)

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واصلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، صباح الخميس، أعمال رفع أنقاض عقار الدخيلة الجبل المنهار بحي العجمي بحثا عن مفقودين، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لمصدر أمني، نجحت قوات الحماية المدنية في استخراج سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض تدعى «نادية أحمد موسى» 60 سنة، وذلك بعد 17 ساعة قضتها تحت الأنقاض.

وأضاف المصدر أنه جرى انتشال جثة جديدة لرجل، اليوم، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا العقار المنكوب إلى 3 قتلى «رجلين وسيدة» وإصابة 5 آخرين.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغا يفيد انهيار عقار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة الجبل، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار مساحته حوالي ١٠٠ متر مربع تقريبا، مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، تقطنه 7 أسر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة.

وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة الدخيلة بالتحفظ على ملف العقار بحى العجمى وإحضاره إلى النيابة العامة خشية التلاعب فيه، وأستدعاء مسؤولى الحى لسؤالهم، وتشكيل لحنة هندسية لمعاينة العقار المنهار وتوضيح أسبابه ومدى تأثيره على العقارات المجاورة، وسؤال المصابين بالمستشفى وشهود الواقعة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.