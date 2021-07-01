حج 2021.. رفع كسوة الكعبة والتشديد على عدم اصطحاب الأطفال والمرافقين

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بدأت المملكة العربية السعودية، الاستعدادات الأخيرة لموسم الحج، وانتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، فجر الخميس، وتغطية الجزء المرفوع بالقماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية استعداداً لموسم حج هذا العام.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال إشرافه ومشاركته في أعمال رفع كسوة الكعبة، إن عملية رفع الستار تتم عن طريق مجموعة متخصصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

على جانب آخر، شدد المملكة العربية السعودية، الخميس، على جميع شركات ومؤسسات الحجاج تفعيل التواصل مع الحجاج والتأكيد عليهم بعدم اصطحاب الأطفال أو أي مرافقين غير مصرح لهم وفقاً للقواعد التي تم وضعها، بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الحج والعمرة في المملكة، في بيانها أنه على كل منشأة حج التقيد التام بعدم نقل أو تمكين أي مرافقين أو حجاج مخالفين من الالتحاق بالمخيمات أو وسائط النقل التي تقع تحت إشرافها، وشددت الوزارة على إنها ستقوم بالتأكيد على جميع الحجاج برسائل نصية ترسل على هواتفهم المربوطة بالحجوزات المسجلة عبر المسار الإلكتروني على كافة الإجراءات والقواعد التي تم وضعها للحج هذا الموسم.

ودعت الوزارة الشركات إلى ضرورة المسارعة في حصر أسماء العاملين بالمخيمات وجميع مواقع الخدمة لضرورة استكمال ما يلزم تجاه العاملين من إجراءات التحقق من توفر الاشتراطات المنصوص عليها قبل تمكينهم من مخالطة الحجاج، وضرورة إصدار البطاقات الذكية للعاملين.

وفي السياق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنهاء أعمال صيانة أبواب المسجد الحرام لضمان جودة عملها خلال شعائر الحج منعاً لوقوع أي حوادث.

وكانت الممكلة أعلنت في وقت سابق اقتصار حج هذا العام على 60 ألف حاج من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين، وتم تجنيد ما يصل إلى 5000 عامل وعاملة يعملون على تعقيم كامل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه إلى عشر مرات يوميًا عدا الغسلات الاحتياطية، مستخدمين في ذلك أكثر من 60 ألف لتر من المواد المطهرة.