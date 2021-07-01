«قائمة الاستقلال» تعلن خروجها من المنافسة فى انتخابات نقابة الأطباء

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أعلنت قائمة الاستقلال، عن امتناعها عن الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، المقرر عقدها في أكتوبر 2021، سواء على مقاعد النقابة العامة، أو النقابات الفرعية، مؤكدة أن ذلك نظرا للعديد من الأسباب التي يأتي على رأسها بعض الظروف المحيطة التي تؤثر على جوهر العمل النقابي.

وأكدت القائمة في بيان صحفي لها، استمرارها في الدفاع عن حقوق الأطباء، وأعضاء المنظومة الصحية أيا كان موقع أعضاءها أو صفتهم، مضيفة أن ذلك ليس بغريب عليها فقد عملت لسنوات وسط جموع الأطباء، سواء كانت داخل النقابة كأعضاء منتخبين، أو من خارجها، قبل وبعد دخول بعض أعضاءها لمجلس النقابة.

وأوضح البيان، أن القائمة ستستمر بتضامن جموع الأطباء في الدفاع عن الحق في أجر عادل، وظروف عمل لائقة، والسعي لحل مشكلات الأطباء، والمنظومة الصحية بكل السبل المشروعة، مختتمة: «كنا ولازلنا وسنستمر معكم».