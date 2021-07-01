بتكلفة 282 مليار جنيه.. بدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة اليوم

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‏وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ببدء واستمرار عمليات صرف كافة المعاشات للعملاء، اليوم الخميس، عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية.

وأشار محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك،إلى أن الصرف سيكون متاح في اكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM»سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري كما تم اتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية والتي تضم أكثرمن 194 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر بالإضافة إلى 120فرع من فروع “فوري بلس” على مستوى الجمهورية ،وكذلك “myFawry” البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها .

وتابع أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه بداية من اليوم تم البدء في صرف المعاشات والإستحقاقات التأمينية المستحقة للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية تقدر بـ 282 مليار جنيه عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٣ شاملة قيمة الزيادة بنسبة ١٣٪ البالغ تكلفتها السنوية ٣١ مليار جنيه

و تابع رئيس الهيئة أنه ولاول مرة يضع القانون نصاً لضمان زيادة سنوية عادلة لاصحاب المعاشات حيث تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوي والتي قاربت من الـ5% في هذا العام ولكن جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الزياده 13% بزيادة قدرها 8% عن نسب التضخم وهذا يعطي مؤشر واضح على مرعاة الدولة المصرية اجتماعيا لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتعطي زيادة حقيقية بقيم الدخول لاصحاب المعاشات والمستحقين.

و في ذات السياق اشار عوض ان الزيادات السنوية بحديها الادني والبالغ 117 جنيه والاقصي البالغ 1053 جنيه تستحق لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من الورثة قبل نهاية شهر يوليو والبالغ عددهم ما يقارب من 10.5 مليون مواطن.

تجدر الإشارة إلى ان قيم المعاشات المنصرفة قد شهدت طفرات عديده على مدار السنوات الماضية حيث كانت قيمة المعاشات المنصرفة في عام 2013/2014 اجمالى مبلغ 86.5 حتي بلغت مبلغ 282 مليار جنيه في العام الحالي كذلك شهد الادنى لقيمة المعاش تطور ملموسا منذعام 2014 ففي عام 2014 و2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها ليصبح 500 جنيه في عامى 2016 و2017 ثم زاد ليبلغ 750 جنيها في عام 2018 حتى وصل إلى 900 جنيه منذو عام 2019.