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متحدث هيئة السياحة: "محظوظون بمساحاتنا ومرتاحون للأرقام" واخترنا الوجهات بدقة

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متحدث هيئة السياحة: "محظوظون بمساحاتنا ومرتاحون للأرقام" واخترنا الوجهات بدقة متحدث هيئة السياحة: "محظوظون بمساحاتنا ومرتاحون للأرقام" واخترنا الوجهات بدقة
250 شريكًا من القطاع الخاص مع الهيئة

متحدث هيئة السياحة:

كشف عبدالله الدخيل المتحدث الرسمي للهيئة للسياحة، في لقائه التليفزيوني عبر فضائية "روتانا خليجية"، عن اختيار المناطق السياحية في برنامج "صيف السعودية"؛ وفق الموقع الجغرافي الذي يضمن للسائح التنوع الكبير في الأنشطة.

وقال "الدخيل": إن هناك أنماطًا سياحية مثل "السياحة داخل المدينة"، وتعني الاستفادة من كل ميزات المدن مثل الرياض التي تشتهر بالتسوق.

وأشار "الدخيل" إلى أن الهيئة تركز في هذا الصيف على نمطين من السياحة، هما السياحة الجبلية لبرودة الطقس وتستفيد منها العائلات خاصة في عسير والباحة والطائف، والسياحة البحرية والمغامرات الخاصة بها لفئة الشباب مثل أملج وينبع ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتميزها بأنشطة بحرية متنوعة ومغامرات الغوص.

وعن أجواء الطقس الحارة في بعض المدن قال الدخيل: إن المملكة حباها الله بالتنوع والمساحات الكبيرة ومن ثم فالطقس يتنوع وهناك أماكن باردة وعالية وقال: "نحن محظوظون بمساحاتنا ومرتاحون للأرقام التي تحققت".

وبيّن أن موقع "روح السعودية" يضم أكثر من 500 باقة سياحية يقدّمها أكثر من 250 شريكًا بالقطاع الخاص، بعد أن كانت في العام السابق 100 شركة خاصة، وهذا التضاعف يؤكد النجاح لأن القطاع الخاص يدخل بقوة في الأنشطة الناجحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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