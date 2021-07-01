"مركز الحوار الوطني" و"جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" يختتمان برنامج نسيج

★ ★ ★ ★ ★

في موسمه الخامس واستفاد منه قرابة 24 ألف طالب وطالبة عبر 554 دورة تدريبية

كشف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 23768 طالبًا وطالبة (6996 من الذكور و16772 من الإناث) استفادوا من برنامج "نسيج" لتعزيز التعايش المجتمعي، الذي ينظمه بالشراكة مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في ختام موسمه الخامس، من خلال تقديم 554 دورة تدريبية، بإجمالي عدد ساعات تدريب بلغ 1244 ساعة، وبمشاركة 58 عضو هيئة تدريس.

وأوضح المركز خلال استعراضه لمنجزات السنوات الخمس، أن المتدربين ساهموا في 908 أعمال تطوعية مشتركة خلال عام 1442هـ؛ ليصل إجمالي الأعمال التطوعية منذ انطلاق البرنامج داخل الجامعة عام 1438 هـ إلى 3456 عملا تطوعيًّا مشتركًا تنوعت بين مشاريع ميدانية وإنسانية وفنية.

وبهذه المناسبة أكد رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، أهمية برنامج "نسيج" المتمثل في تعزيز قيم التعايش المجتمعي لدى طلاب الجامعة، ضمن مبادرة "نبض وطن" التي تنفذها الجامعة بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني منذ انطلاقه قبل خمسة أعوام.

وأوضح الربيش أن ثقافة الحوار أصبحت تشكّل أحد الموضوعات الحيوية في حياة المجتمع السعودي؛ نظرًا لأن الاهتمام بالحوار وقيمه الثقافية والتواصلية أصبح من موضوعات الرأي العام التي نتابعها في مختلف وسائل الإعلام، ونجد أصداء كبيرة لها لدى مختلف أطياف وشرائح المجتمع.

من جهته، أوضح إبراهيم بن زايد العسيري، نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن برنامج "نسيج" لتعزيز التعايش المجتمعي؛ هو مشروع وطني يعكس التوجيهات الكريمة من ولاة أمرنا حفظهم الله، وتأكيدهم على أهمية نشر قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتسامحة في وطن مزدهر؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.