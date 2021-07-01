"تهامة للإعلان" توقّع اتفاقيتي شراكة مع "دابليو بي بي" العالمية

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لتمكين الشباب من خلق وظائف جديدة تستجيب لاحتياج السوق في مجالات التحول الإبداعي

وقّعت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة، شراكتين جديدتين مع شركة دابليو بي بي (WPP) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمملكة العربية السعودية.

تنص الاتفاقية الأولى على إنشاء شركة قابضة جديدة، وهي إي سي جي السعودية (ICG Saudi Arabia)، والتي ستوفر مجموعة من خدمات الاتصالات والإعلام مختصة بالمملكة العربية السعودية من خلال العلامات التجارية للوكالات التي تتعامل مباشرة مع العملاء.

وستمتلك تهامة 30% من الشركة القابضة فيما تمتلك دابليو بي بي 70%. وستخدم العمليات الأولية لشركة إي سي جي، العملاء من خلال خمس العلامات التجارية: Ogilvy وMediaCom وMindshare وWavemaker وGray. ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد من العلامات التجارية كلما ظهرت فرص جديدة.

وتنص الاتفاقية الأخرى على دمج شركة جاي والتر طومسون ("جي دابليو تي") الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشركة وندرمان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتتوحدا في شركة ويندرمان طومسون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكون مقر الشركة في دولة البحرين، بالإضافة إلى مكاتبها في المملكة والإمارات ومصر والكويت ولبنان والمغرب وتونس.. ويُعد هذا الدمج امتدادًا للاندماج السابق بين الشركتين على المستوى العالمي عام 2018؛ وبذلك تكون نسبة ما تمتلكه تهامة القابضة في الشركتين بعد الاندماج 25%.

وفي تصريح له عبّر عبدالكريم المعيوف، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تهامة القابضة، عن احتفاء المجموعة بهذه الاتفاقية الجديدة باعتبارها امتدادًا لشراكة طويلة الأمد مع دابليو بي بي؛ حيث ستقدم الشركة الجديدة، وندرمان طومسون، للعملاء مجموعة جديدة ومشوقة من الخدمات مع أحدث الخبرات الرقمية.

وقال المعيوف: "ستوفر إي سي جي السعودية أداة جديدة لشركة دابليو بي بي للتسويق بطرح المزيد من علاماتها التجارية في المملكة العربية السعودية، وهي سوق رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث يشهد التسويق والاتصال تحولًا سريعًا كجزء من استراتيجية رؤية المملكة 2030".

وأوضح "المعيوف" أنه سيكون بمقدور كل من دابليو بي بي وتهامة، المساهمة في نجاح رؤية المملكة 2030 باستخدام نقل المعرفة؛ للمساعدة في تطوير المواهب السعودية وتقويتها، وأن من شأن هذه الشراكة بين تهامة وشركة دابليو بي بي، أن تسهم في تمكين الشباب السعودي من خلق وظائف جديدة تستجيب لاحتياج السوق السعودي عبر استقطاب الجنسين من الشباب في مجالات التحول الإبداعي وتجارب العملاء والتسويق والتقنية والتجارة.

وأشار المعيوف إلى أنه في حال ارتفاع ربحية شركة وندرمان طومسون بعد الاندماج؛ فإن من شأن ذلك ازدياد ربحية شركة تهامة؛ بوصفها تمتلك حصة قدرها 25% من شركة وندرمان طومسون.

ومن جانبه أبدى مارك ريد، الرئيس التنفيذي لشركة دابليو بي بي، سعادته بتوسيع الشراكة الطويلة مع تهامة القابضة.

وأضاف: "نتطلع إلى تزويد عملائنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول بسيطة ومتكاملة توفر أفضل خدمات وكالاتنا في مجالات الاتصالات وتجارب العملاء والتجارة والتقنية".