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مطالبة برلمانية بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مرضى ضمور العضلات

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مطالبة برلمانية بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مرضى ضمور العضلات مطالبة برلمانية بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مرضى ضمور العضلات

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أكد الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، على أهمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بعلاج مرضى ضمور العضلات، مشيرا إلى ان هذا القرار الانسانى سيعمل على تخفيف الآلام ورسم البسمة على وجوه مرضى ضمور العضلات بعد معاناة طويلة من المعاناة والتعاسة التي كانت داخل منازل هؤلاء المرضى واسرهم خاصة مع عدم قدرتهم على تدبير التكاليف المرتفعة للعلاج. وأشاد «عبدالحميد» في بيان له اصدره اليوم بإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسة للبدء الفورى في علاج مرضى ضمور العضلات، مؤكداً ان الرئيس السيسى هو اول قائد في تاريخ يفتح هذا ملف هذا المرض الخطير الذي كان يؤدى إلى وفاة الأطفال لعدم القدرة المالية لدى اسرهم لعلاجهم .

وأشاد الدكتور محمد عبدعبدالحميد ببروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع شركة الأدوية المنتجة للدواء للبدء في علاج أول 10 حالات وتشكيل لجنة من وزارة الصحة من المتخصصين واختيار الحالات التي سيتم البدء في علاجها وفقاً لحالتها اضافة إلى تخصيص 3 مراكز لعلاج ضمور العضلات وفتح حساب بصندوق تحيا مصر، لدعم مرضى علاج ضمور العضلات .

المصرى اليوم

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