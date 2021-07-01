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معهد الفلك : غرة شهر ذي الحجة 11 يوليو .. و عيد الأضحى 20 يوليو فلكيًا

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معهد الفلك : غرة شهر ذي الحجة 11 يوليو .. و عيد الأضحى 20 يوليو فلكيًا معهد الفلك : غرة شهر ذي الحجة 11 يوليو .. و عيد الأضحى 20 يوليو فلكيًا

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كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق يوم الأحد 11 يوليو الحالي وعدته ستكون 29 يومًا، وبالتالي سيكون عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو فلكيًا.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة في الساعة الثالثة و17 دقيقة فجرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم السبت 10 يوليو الحالي (اليوم التالي ليوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذي القعدة الحالي الموافق 9 يوليو الحالي (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأوضح أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 16 دقيقة والقاهرة بـ 11 دقيقة، وفي محافظات جمهورية العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (10 - 15) دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (4 - 35) دقيقة.

المصرى اليوم

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