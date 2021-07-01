مطالبة بتشكيل لجنة للرصد.. «الشيوخ» يتدخل لحل أزمة انهيار العقارات في الإسكندرية

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طالب الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى، الحكومة بالاسراع في تشكيل لجنة هندسية من اساتذة التشييد والبناء بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية وخبراء الاسكان لرصد جميع العقارات الخطيرة والآيلة للسقوط على مستوى محافظة الاسكندرية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة للحفاظ على ارواح المواطنين وقال «السادات» في اقتراح برغبة تقدم به للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لإحالته إلى لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ مع توجيه الدعوة لوزيرى الاسكان والتنمية المحلية ومحافظ الاسكندرية لمناقشة هذا الملف من مختلف جوانبه خاصة، أن منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية شهدت انهيار عقار من 3 طوابق أسفر عن إصابة ومقتل عدد من المواطنين ليكون العقار الرابع الذي يتعرض للانهيار خلال هذا الأسبوع فقط، حيث شهدت الإسكندرية انهيار عقار بمنطقة العطارين بحى وسط، والذى أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وعقار آخر بمنطقة اللبان بحى الجمرك، وآخر بمنطقة أبوسليمان بحى غرب مما أدى إلى إصابة طفل وتحطم سيارتين.

وقال الدكتور عفت السادات إنه للاسف الشديد غالبية المعاينات للعقارات المنهارة أكدت انها قديمة والبعض منها صدرت له قرارات ترميم ولكن لم تتم، وهو ماأدى إلى انهيارها، مؤكداً أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت تحقيق انجازات كبيرة وغير مسبوقة في تشييد الالاف من الوحدات السكنية بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية .

وقال «السادات» إن الدولة قادرة على حل ظاهرة تكرار انهيار العقارات على مستوى محافظة الاسكندرية من خلال اخلاء جميع العقارات الآيلة للسقوط وتوفير وحدات سكنية لقاطنيها والاستفادة من الاراضى الخاصة بهذه العقارات مشيداً بسرعة تحرك اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لانقاذ ارواح المواطنين الذين انهارت العقارات عليهم .