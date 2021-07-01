أخبار عاجلة

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مطالبة بتشكيل لجنة للرصد.. «الشيوخ» يتدخل لحل أزمة انهيار العقارات في الإسكندرية

Print
مطالبة بتشكيل لجنة للرصد.. «الشيوخ» يتدخل لحل أزمة انهيار العقارات في الإسكندرية مطالبة بتشكيل لجنة للرصد.. «الشيوخ» يتدخل لحل أزمة انهيار العقارات في الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى، بالاسراع في تشكيل لجنة هندسية من اساتذة التشييد والبناء بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية وخبراء الاسكان لرصد جميع العقارات الخطيرة والآيلة للسقوط على مستوى محافظة الاسكندرية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة للحفاظ على ارواح المواطنين وقال «السادات» في اقتراح برغبة تقدم به للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لإحالته إلى لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ مع توجيه الدعوة لوزيرى الاسكان والتنمية المحلية ومحافظ الاسكندرية لمناقشة هذا الملف من مختلف جوانبه خاصة، أن منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية شهدت انهيار عقار من 3 طوابق أسفر عن إصابة ومقتل عدد من المواطنين ليكون العقار الرابع الذي يتعرض للانهيار خلال هذا الأسبوع فقط، حيث شهدت الإسكندرية انهيار عقار بمنطقة العطارين بحى وسط، والذى أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وعقار آخر بمنطقة اللبان بحى الجمرك، وآخر بمنطقة أبوسليمان بحى غرب مما أدى إلى إصابة طفل وتحطم سيارتين.
وقال الدكتور عفت السادات إنه للاسف الشديد غالبية المعاينات للعقارات المنهارة أكدت انها قديمة والبعض منها صدرت له قرارات ترميم ولكن لم تتم، وهو ماأدى إلى انهيارها، مؤكداً أن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت تحقيق انجازات كبيرة وغير مسبوقة في تشييد الالاف من الوحدات السكنية بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية .

وقال «السادات» إن الدولة قادرة على حل ظاهرة تكرار انهيار العقارات على مستوى محافظة الاسكندرية من خلال اخلاء جميع العقارات الآيلة للسقوط وتوفير وحدات سكنية لقاطنيها والاستفادة من الاراضى الخاصة بهذه العقارات مشيداً بسرعة تحرك اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لانقاذ ارواح المواطنين الذين انهارت العقارات عليهم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري