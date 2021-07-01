كارتيرون يشيد بالناشئ أحمد محمود

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اشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك باللاعب الناشيء الصاعد احمد محمود لاعب فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ والذي تم تضعيه موخرا للفريق الاول بعد اثبات اللاعب وجوده وظهوره بمستوي فني وبدني مميز في التدريبات والمباريات وخصوصا تجربة فلسطين الودية التى شارك فيها علي ركله جزاء سجل منها حميد احداد الهدف الاول

وطالب كارتيرون من اللاعب بالتمسك بالفرصة لحجز مكان له مع الفريق الاول مؤكدا انه سيعتمد علي اللاعبين الشباب الفترة المقبلة ويمنحهم الفرصة كاملة