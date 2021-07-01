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نائب: رصد 200 مليار لتطوير قري الريف سيحد من أزمة البطالة

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نائب: رصد 200 مليار لتطوير قري الريف سيحد من أزمة البطالة نائب: رصد 200 مليار لتطوير قري الريف سيحد من أزمة البطالة

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اشاد النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب، باعلان الرئيس عبدالفتاح ، رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة من مراحل المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة» .وقال «قريطم»، ان هذه المبادرة الرئاسية تاريخية وغير مسبوقة خاصة انها تستهدف تطوير القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية ويستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن مصرى مشيداً بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري.
كما أشاد النائب علاء حمدى قريطم بتأكيد الرئيس السيسي بأن مبادرة «حياة كريمة» ستغير وجه حياة أولادنا في الريف وأن الأولوية ستكون للصناعة الوطنية في تنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري مطالباً بالاسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القرى والريف المصرى بعد العقود الطويلة من المعاناة لاهالينا داخل هذه المناطق. وقال النائب ان تنفيذ هذه المبادرة سوف يكفل تحويل القرى والريف المصرى إلى مناطق اقتصادية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لشباب القرى والريف، خاصة أنه سيتم تحديث وتطوير جميع مشروعات البنية الأساسية والخدمات الجماهيرية داخل قرى وريف ، مؤكداً ان ذلك الامر سوف يسهم في دعم الاقتصاد المصرى والحد من ازمة البطالة والهجرة من القرى والريف إلى المحافظات والمدن بحثاً عن فرص العمالة.

المصرى اليوم

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