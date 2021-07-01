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قرعة الدور النهائي في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022

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قرعة الدور النهائي في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 قرعة الدور النهائي في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022

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أجريت الخميس قرعة الدور الاخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر ، والتى يشارك خلالها 12 منتخباً متأهلاً ، وتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين .

ويتأهل إلى نهائيات 2022 في قطر الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة ويتواجه المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في كل مجموعة في الملحق الآسيوي ، من أجل تحديد المتأهل إلى الملحق النهائي.

وتضم المجموعة الأولى إيران وكوريا الجنوبية و الإمارات والعراق وسوريا ولبنان.

أما المجموعة الثانية فجاءت كالتالي اليابان وأستراليا والسعودية والصين وعمان وفيتنام.

ويقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم في 10 منافسات 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022 .

المصرى اليوم

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