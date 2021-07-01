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في 6 أشهر.. "سعود الطبية" تكشف عدد مستفيدي خدمة توصيل البريد الدوائي

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في 6 أشهر.. "سعود الطبية" تكشف عدد مستفيدي خدمة توصيل البريد الدوائي في 6 أشهر.. "سعود الطبية" تكشف عدد مستفيدي خدمة توصيل البريد الدوائي
صرفت أكثر من مليون و300 ألف وصفة علاجية خلال نصف 2021 الأول

في 6 أشهر..

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية- عن صرف أكثر من مليون و300 ألف وصفة علاجية، خلال النصف الأول من عام 2021.

وأوضحت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بالإنابة أماني البريكي، أنه تم تدشين الصيدلية الداخلية في برج النساء والولادة والأطفال وأيضًا الصيدلية الفرعية التي تقوم بخدمة المرضى المنومين في أقسام العناية الحرجة؛ وذلك في النصف الأول لهذا العام.

وأضافت: "الإدارة فعّلت عددًا من المبادرات خلال هذه الفترة، شملت ندوة علمية افتراضية للممارسين الصحيين تحدثت عن أحدث البروتوكولات العلاجية وأمان لقاح كوفيد19، وعدة محاضرات عن الطرق العلاجية للأمراض المزمنة، كما تم تفعيل دور الصيدلي في صالات الخروج لتقديم المشورة الدوائية للمرضى".

وتابعت: "بلغ عدد المستفيدين من خدمة توصيل البريد الدوائي خلال النصف الأول لعام 2021م، 9544 مريضًا".

يُذكر أن إدارة الخدمات الصيدلانية تقدم خدماتها للمرضى المنومين ولمراجعي أقسام الطوارئ، إضافة إلى مراجعي العيادات الخارجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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