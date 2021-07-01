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الذهب في الأردن اليوم الخميس 1 - 7 - 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 1 - 7 - 2021 الذهب في الأردن اليوم الخميس 1 - 7 - 2021

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واصل سعر الذهب بالاردن أدائه المبشر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 1 ــ 7 ــ 2021، حيث سجلت بعض فئات الذهب تراجعًا بسيطًا قدره مائة فلس، وكانت الذهب بالأردن قد أظهرت أداءًا مبشرًا خلال النصف الثاني من شهر يونيو المنقضي.
سعر الذهب في الاردن صباح اليوم الخميس 1 ــ 7 ــ 2021
 من جهتها، تعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن الأسعار اليومية للذهب، و تدعو كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس 1 ــ 7 ــ 2021 كما يلي:

وصل عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 43,00 دينار أردني للبيع، و 40,000 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36,400 دينار أردني للبيع، و 34,900 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 32,500 دينار أردني للبيع، و 29,600 دينار أردني للشراء.

المصرى اليوم

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