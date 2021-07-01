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زاهي حواس لم يتم منعي من السفر في قضية الاثار ..ومقاضاه كل ساهم ترويج الإشاعا

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زاهي حواس لم يتم منعي من السفر في قضية الاثار ..ومقاضاه كل ساهم ترويج الإشاعا زاهي حواس لم يتم منعي من السفر في قضية الاثار ..ومقاضاه كل ساهم ترويج الإشاعا

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قال على أبودشيش المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس وزير الاثار الاسبق في بيان صحفي ان عالم المصريات الدكتور «زاهي حواس» عاد من الإتحادية في زيارة استغرقت يومين، خلالها القي محاضرة للترويج للسياحة المصرية ووقع كتابه سحر الأهرامات والذي صدر باللغة الروسية.

وأضاف: قابل وزيرة الثقافة الروسية وتحدث عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة واهتمام الرئيس عبدالفتاح بالآثار المصرية والمتاحف وترميم القاهرة الخديوية والإسلامية
وتابع: وان ما يثار من قبل البعض على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من قرار منع الدكتور زاهي حواس من السفر هو امر عار من الصحة،، وسوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ومقاضاه كل من سولت له نفسه في ترويج الإشاعات المغرضه والتي ليس لها أساس من الحقيقة

المصرى اليوم

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