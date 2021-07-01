هبة قطب تفجر مفاجأة: حادث ابنتي على طريق «المحور» ليس له علاقة بفيديو البوركيني

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قالت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي، لـ«المصرى اليوم» إن الحادث الذي تعرضت له ابنتها دينا هشام المعروفة إعلاميا بـ فتاة البوركيني»، على طريق «المحور» وتسبب في إصابتها بكدمات في منطقة الرقبة والظهر وتم نقلها إلى المستشفى في القاهرة ليس مدبرا ولا توجد ثمة علاقة من قريب أو من بعيد بينه وبين الفيديو الذي بثته إبنتها من داخل غرفتها عن قصة البوركيني.

وأكدت قطب ان ابنتها تعرضت لحادث سير عادى جدا على المحور عندما وقع تصادم بين 3 سيارات كانت ابنتها تستقل واحدة منهم وان حالتها مستقرة جدا.