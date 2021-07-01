الأرجنتين تتدرب على أرضها استعدادا لمواجهة الإكوادور

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تدرب منتخب الأرجنتين داخل منشآت الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في مقاطعة بوينس آيرس بمشاركة جميع اللاعبين المتاحين استعدادا لمواجهة الإكوادور السبت المقبل، في ربع نهائي كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل.

وأوضح المنتخب الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أن "الفريق أجرى مساء الأربعاء تمرينا جديدا، بينما يركز على مواجهة الإكوادور وأجرى اللاعبون على أرض الملعب فقرات مختلفة بالكرة، وستعود الأرجنتين إلى التدريبات مساء الخميس، وكذلك صباح الجمعة قبل السفر مساء نفس اليوم مجددا إلى البرازيل.

وتصدر (الألبيسيليستي) المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف، أوروجواي.

وستواجه الأرجنتين يوم السبت على ملعب (بيدرو لودوفيكو تيكسيرا الأوليمبي) الإكوادور، التي احتلت المركز الرابع في المجموعة الثانية بثلاث نقاط.