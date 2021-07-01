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الأهلى يتسلح بالعزيمة لتخطى عقبة بيراميدز بالدورى

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الأهلى يتسلح بالعزيمة لتخطى عقبة بيراميدز بالدورى الأهلى يتسلح بالعزيمة لتخطى عقبة بيراميدز بالدورى

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الخميس على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.
يدخل الأهلي مباراة بيراميدز اليوم وفي رصيده41 نقطة جمعها من19مواجهة بعدما حقق الفوز في 12 مباراة على حساب فرق « المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - - إنبي - المصري -الاتحاد».
وتعادل في5 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك » والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.
ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه14هدفًا.
فيما يدخل بيراميدز مباراة اليوم في المركز العاشر برصيد34 نقطة جمعها من 22 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في10 مباريات وخسر في 4 مباريات.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة مباراة بيراميدز اليوم.
وضمت قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز كلاً من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وأليو ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن.

المصرى اليوم

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