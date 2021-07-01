سيولة مرورية بجميع المحاور

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شهدت طرق ومحاور القاهرة والجيزة سيولة مرورية تزامنا مع اجازة 30 يونيو وعدم خروج الموظفين الى اعمالهم ومن ابرز تلك الطرق

مبنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء

أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة

طريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية

محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان

كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني

ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي

محور عرابي للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين