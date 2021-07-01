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الذهب في الكويت اليوم الخميس 1 - 7 - 2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 1 - 7 - 2021 الذهب في الكويت اليوم الخميس 1 - 7 - 2021
، حسب آخر تحديث لأسعار فئات الذهب، كانت الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 17,19 دينار كويتي، ويقابله 57,06 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15,75 دينار كويتي، مقابل 52,30 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 15,04 دينار كويتي، مقابل 49,92 دولار أمريكي.

عيار 18 اليوم في الكويت 12,89 دينار كويتي، ويقابله 42,79 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 534,58 دينار كويتي، مقابل 1774,64 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» 137,50 دينار كويتي أي ما يعادل 456,45 دولار أمريكي.

المصرى اليوم

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