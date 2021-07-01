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ضبط 40 الف قطعة مستلزمات طبية

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ضبط 40 الف قطعة مستلزمات طبية ضبط 40 الف قطعة مستلزمات طبية

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ضبط رجال مباحث 40 الف قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "جوانتى – بودرة أسنان – كمامات – حشو أسنان"- 60 لتر كحول – 120 عبوة كلور وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" بحوزة صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمعامل التحليل الطبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مدة الصلاحية وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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