ضبط 40 الف قطعة مستلزمات طبية

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ضبط رجال مباحث التموين 40 الف قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "جوانتى – بودرة أسنان – كمامات – حشو أسنان"- 60 لتر كحول – 120 عبوة كلور وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" بحوزة صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمعامل التحليل الطبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مدة الصلاحية وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.