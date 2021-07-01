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قاتل إبنة خاله يعترف :مارست الرزيلة 5 مرات فغسلت عارى

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قاتل إبنة خاله يعترف :مارست الرزيلة 5 مرات فغسلت عارى قاتل إبنة خاله يعترف :مارست الرزيلة 5 مرات فغسلت عارى

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أدلى المتهم بقتل إبنة خالة باعترافات تفصيلية ،قال المتهم لجهات التحقيق انه خنق المجنى عليها حتى الموت وذلك انتقاما لشرفه لان القتيلة هي خطيبه شقيقه، ووالدها متوفي منذ سنوات وهي تقيم بصحبه والدتها بمنزلهم .

اضاف المتهم قائلا ،قبل الواقعة بعده أيام إختفت القتيلة وشاهدوها فى احد الشوارع وعندما سألوها عن سبب تغيبها قالت انها كانت مختطفة ثم اكتشفوا انها تقيم علاقة غير شرعية مع شاب وانها ذهبت اليه لممارسة الزيلة 5 مرات .

اكد المتهم أنه شعر بالغضب فقام بخنقها، حتى تمكن من قتلها وتركها بالغرفة جثة هامدة، وخرج المتواجدين بالمنزل قائلا " غسلت عاري ،باعترافه امرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات .

المصرى اليوم

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