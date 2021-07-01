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أعرب إسلام سالم لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن فخره بحصد الفريق للقبي بطولة الأندية الإفريقية ولقب دوري السوبر.

وقال إسلام سالم في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، أن الفريق استطاع أن يخرج من الكبوة التي تعرض لها في بداية الموسم، مشيرا إلى أن الفريق واجه أزمات قوية مطلع الموسم إلا أن الفريق استطاع أن يتداركها مع الإسباني أجوستي بوش المدير الفني للفريق.

وأضاف اللاعب: «حالفني سوء توفيق في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال خاصة في الجانب الهجومي إلا أني قدمت أداء قويا في الجانب الدفاعي».

وواصل: «الحمد لله تكلل مجهودنا بحصد لقب البطولة لأول مرة في التاريخ».

وأشار اللاعب إلى أن الفريق عانى من الإجهاد بعد العودة من البطولة الإفريقية إلا أنه استطاع أن يحصد لقب دوري السوبر عن جدارة واستحقاق«.

ووجه اللاعب الشكر لأسرته على الدعم الكامل له خلال الفترة الماضية.