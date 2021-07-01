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عمر هشام: حفل سلة يليق باسم النادي

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عمر هشام: حفل سلة الزمالك يليق باسم النادي عمر هشام: حفل سلة يليق باسم النادي

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أبدى عمر هشام لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي عن سعادته بالحفل الذي أقامه مجلس إدارة النادي احتفالا بتتويج الفريق بلقبي أفريقيا للأندية الأبطال ودوري السوبر.

وقال عمر هشام في تصريحات خاصة للموقع الرسمي: "قدمنا موسما رائعا مع الفريق والحمد لله تكلل مجهودنا بالتتويج بلقبي دوري السوبر وإفريقيا للأندية الأبطال".

وأضاف عمر هشام أن الحفل الذي أقامه النادي يليق باسم الزمالك ونعد مجلس الإدارة بتحقيق الألقاب والبطولات في الموسم المقبل.

وفاز فريق السلة على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5، باللقاء الذي أقيم الإثنين الماضي على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

وحصد الزمالك اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

المصرى اليوم

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