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أكد الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج «البريمو» أن مسئولي الزمالك بدأوا المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق لتجديد التعاقد معه وغلق الباب بشكل نهائي أمام الرحيل .

وأضاف تواصل مسئولو الزمالك مع كريم البولق وكيل بن شرقي وطلبوا منه الحضور إلى القاهرة والتفاوض بينهما من أجل توقيع عقود التجديد والاتفاق على كل الأمور المالية.

واستقر مسئولو الزمالك على زيادة عقد اللاعب من الناحية المالية وترضيته للإبقاء عليه مع الفريق والحصول على توقيعه وغلق الباب بشكل نهائي على باقي العروض الخليجية التي تلقاها في الفترة الماضية، حيث يتبقى له موسماً آخر في عقده مع النادي ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

واختتم صادق: «عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق قد يرحل بنهاية الموسم الجاري نظراً للخلافات الكبيرة بينه وبين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، مما أدى إلى خروجه من حسابات المدرب والإعتماد على الثنائي محمد عبدالشافي وأحمد فتوح» .