أخبار عاجلة

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فرج عامر يكشف تفاصيل ضم ثنائي الأهلي و

Print
فرج عامر يكشف تفاصيل ضم ثنائي الأهلي و الزمالك فرج عامر يكشف تفاصيل ضم ثنائي الأهلي و

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة ترحيبه بالتعاقد مع ناصر ماهر لاعب وسط النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري سواء على سبيل الإعارة أو الإنتقال بصفة نهائية إلى صفوف الفريق السكندري .

وقال عامر في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ ناصر ماهر يُعد إبناً من أبناء سموحة ، وسبق له تمثيل الفريق أكثر من مرة ، وأبواب النادي مفتوحة أمامه في أي وقت إذا أراد ذلك ، وقد كان نجم الفريق خلال فترة تواجده من قبل .

واختتم عامر : مصطفى فتحي استعاد مستواه المعهود فور انضمامه إلى سموحة ونجح في إثبات ذاته والعودة إلى صفوف الوطني من بوابة الفريق السكندري ، بعد أن كان قد ابتعد عن المشاركة في المباريات مع ، كما أنه لاعب ملتزم مع زملائه و الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي ، ونتمنى استمراره معنا بالموسم المقبل ، لكن الأمر متروك لمجلس إدارة نادي الزمالك .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي