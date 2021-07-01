أخبار عاجلة

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أحمد سليمان : الجوهري و حسن شحاتة الأفضل في تاريخ الكرة المصرية

Print
أحمد سليمان : الجوهري و حسن شحاتة الأفضل في تاريخ الكرة المصرية أحمد سليمان : الجوهري و حسن شحاتة الأفضل في تاريخ الكرة المصرية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي السابق أن محمود الجوهري و حسن شحاتة هما الأفضل في تاريخ الكرة المصرية في المجال التدريبي .

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية محمود الجوهري حقق دوري أبطال إفريقيا مع القلعة الحمراء عام 1982 ، وحقق اللقب ذاته مع القلعة البيضاء عام 1993 ، بالإضافة إلى قيادته للمنتخب الوطني الأول في الوصول إلى بإيطاليا عام 1990 ، والتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو ،.

كما أن حسن شحاتة حقق إنجازاً تاريخياً لم يتحقق من قبل ، وهو التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية 2006 بمصر ، و 2008 بغانا ، و 2010 بأنجولا ، لذلك فهما أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري