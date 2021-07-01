أحمد سليمان : الجوهري و حسن شحاتة الأفضل في تاريخ الكرة المصرية

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أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن محمود الجوهري و حسن شحاتة هما الأفضل في تاريخ الكرة المصرية في المجال التدريبي .

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية محمود الجوهري حقق دوري أبطال إفريقيا مع القلعة الحمراء عام 1982 ، وحقق اللقب ذاته مع القلعة البيضاء عام 1993 ، بالإضافة إلى قيادته للمنتخب الوطني الأول في الوصول إلى كأس العالم بإيطاليا عام 1990 ، والتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو ،.

كما أن حسن شحاتة حقق إنجازاً تاريخياً لم يتحقق من قبل ، وهو التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية 2006 بمصر ، و 2008 بغانا ، و 2010 بأنجولا ، لذلك فهما أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية .