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كابتن السلة بالزمالك بعد إنجاز السوبر و أفريقيا : شكرا مرتضي منصور

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كابتن السلة بالزمالك بعد إنجاز السوبر و أفريقيا : شكرا مرتضي منصور كابتن السلة بالزمالك بعد إنجاز السوبر و أفريقيا : شكرا مرتضي منصور

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أعرب هيثم السحرتي لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي ، عن سعادته بحفل التكريم الذي نظمته إدارة النادي احتفالا بتتويج الفريق بلقب دوري السوبر.

وقال السحرتي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي: "شكرا لمجلس إدارة النادي السابق برئاسة المستشار والحالي برئاسة حسين لبيب على دعم الفريق خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "لاعبو الزمالك قدموا مباريات قوية سواء في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال ودوري السوبر، واستحق الفريق التتويج بالبطولتين عن جدارة واستحقاق".

ووجه قائد الزمالك الشكر لسيد عزت رئيس اللجنة القانونية لدوره البارز في تذليل العقبات التي واجهها اللاعبون قبل السفر إلى رواندا لخوض بطولة الأندية الأبطال، كما وجه اللاعب الشكر لأسرته على دعمها الكامل له في كل الأوقات.

وفاز فريق السلة على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5، باللقاء الذي أقيم الإثنين الماضي على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

وحصد الزمالك اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

المصرى اليوم

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